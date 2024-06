Wielki sukces studentów z Poznania. Będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata w Kazachstanie OPRAC.: Chrystian Ufa

Projekt promujący na temat alternatywnych metod uprawy, zyskał uznanie w oczach jury. Łukasz Gdak, pixabay

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu osiągnęli wielki sukces, zdobywając pierwsze miejsce na krajowym etapie konkursu na najlepszy projekt biznesowy. To wydarzenie stanowi nie tylko powód do dumy, ale również otwiera drzwi do jeszcze większego wyzwania. Poznańscy studenci będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata w Kazachstanie.