Wielki transport dotarł do Poznania. Był możliwy tylko w nocy. Mamy zdjęcia!

W ciągu najbliższych nocy można spodziewać się transportu innych elementów. Poznańskie Inwestycje Miejskie zapowiadają, że z powodu potencjalnych utrudnień niezbędne są zmiany w organizacji ruchu - i można się spodziewać ich do środy włącznie.

- Czasowo ograniczone zostanie parkowanie w rejonie ul. Nowe Zagórze 9-11 oraz ul. Wieżowej 47-69, co umożliwi dostarczenie materiałów na plac budowy - informują PIM. - Ze względu na wyznaczenie alternatywnych miejsc parkingowych dla osób tam mieszkających, na odcinku ślepego wlotu ul. Wieżowej prowadzącego do budynków nr 73 i 75, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów, których właścicielami nie są mieszkańcy. Należy stosować się do nowego oznakowania.