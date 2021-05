Wielkie korki na Naramowicach: "w 40 minut przyjechałem jakieś 100 metrów". Już są nowe zmiany w organizacji ruchu!

- Dojazd do os. Łokietka i Piątkowa od strony mostu Lecha zostanie skierowany przez ul. Lechicką, łącznicę przy stacji paliw i dalej przez ul. Nową Naramowicką - ogłosiły Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Takie rozwiązanie zmniejszy natężenie na ul. Dworskiej i Karpia. Dojazd do Naramowic w dalszym ciągu będzie prowadzony tak jak do tej pory. Nie zmieniają się za to trasy autobusów. Czynione są starania, aby na tymczasowych przystankach Naramowice postawione zostały m.in. wiaty. Równolegle trwają prace nad przywróceniem w tym rejonie stacji PRM, która została zlikwidowana na skrzyżowaniu Karpia/Naramowicka.

Miasto zapowiada, że miejscy specjaliści będą na bieżąco obserwować natężenie i rozkład ruchu, by interweniować, gdy przejazd nie będzie sprawny i płynny. PIM zaznaczają jednak, że budowa tramwaju na Naramowice wraz całym układem drogowym, ze względu na swój rozmach i zakres prowadzonych prac, będzie generowała trudności związane ze zwiększonym ruchem aut, wynikającym z dojazdu do miejsc pracy i szkół oraz z powrotem. Ta sytuacja będzie mieć miejsce do czasu zakończenia w przyszłym roku