Wielkie zbrojenie Warty Poznań przed rozgrywkami I ligi. Nowy transfer to doświadczony piłkarz ekstraklasy Bartosz Kijeski

Bartosz Szeliga wzmacnia zespół Warty Poznań Jan Piechota/Warta Poznań

Wydaje się, że Warta Poznań na rynku transferowym nie zamierza się zatrzymywać. Zieloni dopięli kolejny zakup. Do klubu z Dolnej Wildy przyszedł doświadczony piłkarz ekstraklasy - Bartosz Szeliga - i to on ma być jedną z wiodących postaci poznaniaków w zbliżającym się sezonie.