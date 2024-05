Wielkie zmiany w imponującym gmachu banku na placu Wolności w Poznaniu. Za dwa lata do Skarbca wprowadzą się pierwsi nowi lokatorzy!

Nowe mieszkania w sercu Poznania

Z placu można dotrzeć w zasadzie wszędzie, a jego bezpośrednie sąsiedztwo jest teraz najmłodszą – dzięki gruntownej przebudowie, która w tych dniach się kończy – częścią miasta. Ulica Ratajczaka, Święty Marcin, sam plac Wolności – to miejsca mocno różniące się od tych, które pamiętamy sprzed nawet kilku lat. Blisko stąd do Starego Rynku, blisko do Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, do zielonych terenów i muzeów Cytadeli, blisko do sieci tramwajowej i autobusowej. A sam budynek, m.in. dzięki słynnemu – choć dziś z powodu wielkiego poboru prądu i ryzyka pożarowego nieczynnemu – zegarowi, też należy do najbardziej znanych gmachów w mieście.