Wielkopolanie chcą iść do wojska! Właśnie trwają liczne szkolenia dla ochotników. A we wtorek - święto i pikniki

Wielkopolanie chcą iść do wojska! Właśnie trwają liczne szkolenia dla ochotników

Wojna na Ukrainie i napięcie przy granicy z Białorusią sprawiły, że chcemy umieć się obronić i posługiwać bronią. W garnizonie poznańskim nie mamy ulokowanych dużych jednostek wojskowych, które byłyby ściśle związane z miastem, za to możemy się pochwalić właśnie jedną z najważniejszych w kraju baz szkoleniowych, a także czołową jednostką lotniczą – 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. W Poznaniu działa Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych, a także dowództwo 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. I jak się okazuje, tętnią życiem, właśnie w tych dniach witając w swoich szeregach garnących się do służby w mundurze żołnierzy.

Teraz mogą odbyć służbę wojskową dla ochotników, są preferowani w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej i innych rodzajów służby wojskowej, a także – w czasie rozmów kwalifikacyjnych na studia wojskowe.

W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych realizowany jest od 6 sierpnia szkolenie ochotników – 63 uczestników nowego projektu „Trenuj jak żołnierz” – drugiego etapu. Pierwszy był prowadzony w maju: do CSWL na weekendowe szkolenia zgłaszały się osoby, które z wojskiem nie miały nic do czynienia, a od razu pierwszego dnia uczyły się pierwszej pomocy, posługiwania się kompasem, rzutu granatem, czy rozkładania karabinów Beryl.

To miejsce w Wielkopolsce jest mekką harcerskich obozów. Przyjeżdżają z całej Polski!

- Wielu się to spodobało i przyszli teraz na dwutygodniowe szkolenie podstawowe – mówi ppor. Aneta Kurowska, rzecznik CSWL. - To fantastyczni ludzie, którzy nie chcą patrzeć na wojsko z boku, lecz poznają je z bliska. I deklarują, że jeśli będą mogli, to zostaną w mundurze na dłużej.