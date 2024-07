Wielkopolscy olimpijczycy: Kajakarze celują w wymarzone złoto. Wielkopolskie kluby wysyłają do Paryża czworo przedstawicieli

Miłośnicy wioseł z utęsknieniem wyczekują pierwszych wyścigów w Paryżu. Pod koniec lipca olimpijskich rywalizację rozpoczną kajakarze slalomowi, a na początku sierpnia do gry o medale wejdą sprinterzy kajakowi. Polskie kajakarstwo przez lata wyrobiło sobie uznaną markę na świecie, a nasze reprezentacje – wspierane przez sponsora głównego PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. – z powodzeniem radzą sobie na największych zawodach. Co oczywiste, w bogatej medalowej kolekcji nie brakuje łupów z igrzysk olimpijskich. Do tej pory biało-czerwoni wywalczyli na nich 22 krążki i co ciekawe, już od ponad trzech dekad wracają do kraju z kolejnymi medalami.

Zobacz też: Rozmowa z Martyną Klatt, mistrzynią świata w kajakowej dwójce

– Jeżeli chodzi o nasze kajakarstwo, to jesteśmy jedyną dyscypliną, która nieprzerwanie od 1988 roku i igrzysk w Seulu przywozi medale. Od ponad 30 lat wracamy do Polski przynajmniej z jednym medalem. W 2000 roku w Sydney zdarzyło się nawet, że zdobyliśmy cztery krążki, a ostatnio w Tokio były dwa. Oczywiście, w sporcie nie ma nic pewnego, ale jestem przekonany, że w Paryżu powiększymy naszą medalową kolekcję – deklaruje Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego, który w przeszłości wywalczył medale na więcej niż jednych igrzyskach. Jako 19-latek nieoczekiwanie znalazł się w kadrze olimpijskiej do Barcelony i ku jeszcze większemu zaskoczeniu zdobył brąz w osadzie K2 1000 metrów z Dariuszem Białkowskim. Obaj osiem lat później, do spółki z Adamem Seroczyńskim i Markiem Witkowskim, znów byli trzeci, tym razem w K4 1000 metrów. – W międzyczasie, w 1996 roku, przeżyłem bolesną porażkę, kiedy na igrzyskach w Atlancie zająłem czwarte miejsce, przegrywając medal o 0,006 sekundy. Nie wszystkim jest dane jechać na igrzyska i stawać na podium, dlatego doceniam to, co osiągnąłem przez lata kariery. Wiara i determinacja są niezbędne na igrzyskach, żeby myśleć o medalach. I na to liczę u naszych zawodników – dodaje Kotowicz.