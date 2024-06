Wielkopolscy Terytorialsi poszukiwali i uratowali osobę poszkodowaną w rzece - na szczęście to ćwiczenia!

- Scenariusz ćwiczenia zakładał kilka epizodów. Jednym z nich było podjęcie z wody i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu w terenie trudno-dostępnym, jakim jest rzeka Drawa. Żołnierze wykorzystywali w tym celu m.in. liny ratownicze, łodzie pontonowe oraz kombinezony do pracy w wodzie - opowiada por. Anna Jasińska - Pawlikowska z 12 WBOT. - Instruktorzy zainicjowali epizod o charakterze poszukiwawczym. Żołnierze, strażacy, leśnicy i członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej otrzymali zadanie odnalezienia osoby zaginionej w lesie. Do akcji wykorzystano drona, psy i specjalną aplikację do nawigacji.