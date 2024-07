Wielkopolska koszykówka młodzieżą stoi! "U nas ilość przechodzi w najwyższą jakość" - twierdzą szefowie Wielkopolskiego Związku Koszykówki

– To potwierdzenie świetnej pracy trenerów w wielkopolskich klubach. Mamy doskonałą pracę u podstaw i najwięcej klubów w Polsce. Po prostu w Wielkopolsce ilość przechodzi w jakość, co widać zresztą nie tylko po tym sezonie, ale też i po poprzednich rozgrywkach. Stawiamy na konsekwencję i solidność w szkoleniu młodzieży, a to przekłada się na wyniki. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach nie obniżymy poziomu – mówił Łukasz Zarzycki, prezes WZKosz.

W koszykówce 5x5 Wielkopolska zdobyła cztery tytuły (chłopcy i dziewczęta na OOM, Enea AZS Szkoła Gortata do lat 17 i MUKS Poznań do lat 15), dwa srebrne medale (Enea Basket Poznań do lat 19, Quay MUKS do lat 17) i dwa brązowe (Enea AZS Szkoła Gortata do lat 19 i MUKS do lat 13). Dodatkowo w turniejach finałowych MP we wszystkich kategoriach wystąpiło aż 14 zespołów z Wielkopolski. Dorobek medalowy naszego regionu powiększony został o trzy krążki w koszykówce 3x3 (złoto Enei AZS Szkoły Gortata do lat 15 i srebro do lat 17 oraz złoto kadry Wielkopolski na OOM).