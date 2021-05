Wielkopolska policja apeluje do seniorów: Nigdy nie ufajcie nieznanym osobom, nie podawajcie haseł i nie przekazujcie im pieniędzy

Wielkopolscy policjanci wystosowali apel do seniorów, w którym zauważają, że osoby wychowane w przeświadczeniu o potrzebie pomocy potrzebującym, często padają ofiarą oszustów, którzy chcąc wykorzystać ich dobroć podszywając się pod różne osoby.

W dzisiejszych czasach oszuści podszywają się też pod osoby dokonujące dezynfekcji w związku z koronawirusem, w celu dostania się do mieszkania i kradzieży wartościowych rzeczy. Oszuści udają też pracowników Poczty Polskiej bądź innych instytucji podając różne powody, z których jednak każdy sprowadza się do wyłudzenia pieniędzy.

- Mogą udawać Waszych najbliższych, którzy szybko potrzebują pieniędzy, żeby nie iść do więzienia gdyż spowodowali wypadek, w którym ktoś ucierpiał. Podszywają się pod funkcjonariuszy policji, czy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego udając, że chcą uchronić wasze pieniądze bo ktoś właśnie włamuje się na Wasze konto bankowe - wymieniają policjanci.

- Nigdy nie ufajcie nieznanym rozmówcom, nie podawajcie haseł do kont bankowych, pod żadnym pozorem nie pobierajcie gotówki z banku i nie przekazujcie ich nieznanym osobom. To przestępcy czyhający na wasze pieniądze! - apeluje wielkopolska policja.

- W rzeczywistości wszystkie te historie są fikcją. Mają na celu doprowadzić Was do wydania oszustom pieniędzy. Niestety często zdarza się, że chęć niesienia pomocy swoim najbliższym czy Policji skutkuje utratą całych oszczędności - zauważają funkcjonariusze działu prewencji i przypominają, że policja nigdy nie będzie chciała, żeby ktoś przekazywał jej swoje pieniądze czy kosztowności .

- Tylko szybka reakcja i Wasza czujność może przyczynić się do zatrzymania oszustów. A co najważniejsze nie dopuścić do tego, żeby kolejne osoby zostały oszukane i straciły oszczędności swojego życia - podsumowują policjanci.

