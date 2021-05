Wielkopolska policja rozwiesza... klepsydry. Tak ostrzega seniorów przed oszustami

Policjanci rozwieszają klepsydry i ostrzegają przed oszustami

– Drodzy seniorzy! Ludzie tacy jak Wy wychowani w przeświadczeniu, że trzeba nieść pomoc potrzebującym często padają ofiarą oszustów – osób bezwzględnych, przestępców. Oszuści chcąc wykorzystać Waszą dobroć, podszywają się pod różne osoby. Mogą udawać Waszych najbliższych, którzy szybko potrzebują pieniędzy, żeby nie iść do więzienia gdyż spowodowali wypadek, w którym ktoś ucierpiał. Podszywają się pod funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Śledczego udając, że chcą uchronić wasze pieniądze bo ktoś właśnie włamuje się na Wasze konto bankowe

- apelują policjanci.

Plakaty pojawiły się m.in. w Rawiczu

By dotrzeć do jak największej liczby starszych osób, policjanci wpadli na pomysł, by na terenie wielkopolskich miast rozwieszać klepsydry ostrzegające przed oszustami. Pomysł może wydać się kontrowersyjny, najważniejsze jednak, by przekaz trafił do seniorów, którzy szczególnie narażeni są na przestępstwa związane z wyłudzeniem pieniędzy.