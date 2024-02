Wielkopolska tonie w wodzie. Mieszkańcy zostali więźniami swoich domów! "Czuję zażenowanie i rozpacz, ponieważ nie mam żadnego wyboru"

Z powodu częstych opadów deszczu od początku stycznia Maciej Skurczyński, mieszkaniec Kruszewni nie jest w stanie ruszyć autem spod swojego domu.

- To olbrzymie utrudnienie. Od dwóch miesięcy nie mogę wyjechać samochodem. Z zakupami chodzę w kaloszach, a łatwo jest się tu przewrócić i zrobić sobie krzywdę. Dojazd karetki do naszego domu jest niemożliwy więc jeśli coś się wydarzy, to zostaniemy bez pomocy. Nie wiadomo co dalej z tym zrobić