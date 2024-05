- Jest to zespół, który znajdował się w koncepcji pracy Kuratorium Oświaty, kiedy przystępowałem do konkursu. Składa się on z około 20 osób, są tam członkowie stowarzyszenia, pani profesor, pracownicy kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół, przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - mówi Wielkopolski Kurator Oświaty, dr Igor Bykowski.