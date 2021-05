Wielkopolski strażak i sportowiec uhonorowany "Florianem". Tomasz Wiśniewski z Czempinia otrzymał prestiżowe odznaczenie

Kolejny etap metamorfozy ulicy Święty Marcin w Poznaniu - nowy przystanek i przejście dla pieszych, prawoskręt z Towarowej

W ramach Programu Centrum trwają prace na ul. Święty Marcin – na odcinku od Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego – oraz na Al. Marcinkowskiego do placu Wolności. Następnym etapem będzie przebudowa ul. Święty Marcin – od Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego. Spółka PIM szuka właśnie wykonawcy tej inwestycji.