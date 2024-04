Wiemy, kim jest Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [12.04.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia!