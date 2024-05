Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [16.05.2024]

Kim są mężczyźni, którzy zgłosili się do programu "Sanatorium miłości 6"?

Kim są kobiety, które zgłosiły się do programu "Sanatorium miłości 6"?

O co chodzi w "Sanatorium miłości 6"?

"Sanatorium miłości" to program, który od sześciu sezonów bawi i wzrusza miliony widzów na antenie TVP1. Osoby zgłaszające się do udziału często przeszły przez trudne doświadczenia, zostając nagle samotni, stracili partnerów. Zgłaszają się do programu, aby wprowadzić zmiany w swoim życiu.

Udowadniają, że nigdy nie jest za późno na zmiany i że każdy, niezależnie od wieku, ma prawo do miłości, przyjaźni i radości. Chcą zerwać z samotnością. Potrzebują kogoś u swojego boku. "Sanatorium miłości" ma im w tym pomóc. Dlatego się zgłaszają do tego programu.

- Za nimi najtrudniejszy krok. Ale mogą zyskać znacznie więcej: przyjaźń, motywację do zmiany siebie samego i mam nadzieję - znajdą tutaj miłość. Uzdrowisko górskie, Krynica-Zdrój, wydaje się idealnym miejscem, aby rozpocząć tę piękną przygodę" - mówi prowadząca program "Sanatorium miłości", Marta Manowska.