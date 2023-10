Wieża spadochronowa w Poznaniu. Przez kilkanaście lat jej charakterystyczna sylwetka górowała nad parkiem Sołackim. Zobacz zdjęcia

Tym samym historia zatacza koło. Szesnaście lat wcześniej, w lipcu 1952 roku, na Sołaczu również zebrał się tłum ludzi. Wieża spadochronowa była prawdziwym powodem do dumy. Podobnie jak data - 22 lipca. Aby uczcić to najważniejsze święto narodowe, w tym dniu w całym kraju oddawano do użytku wiele nowych budowli.