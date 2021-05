Wiktoria Krakowska z Konina w finale Szansy na Sukces. Zaśpiewała razem z Anią Dąbrowską

Finał Szansy na Sukces

Finał Szansy na Sukces wygrał Tomasz Bulzak z Nowego Sącza. W nagrodę weźmie on udział w Festiwalu w Opolu, w koncercie "Debiuty". Wokalista, który wystąpił w repertuarze Czesława Niemena pokonał pozostałych uczestników, w tym między innymi Wiktorię Krakowską z Konina.

Wiktoria Krakowska trafiła do wielkiego finału Szansy na Sukces, dzięki zwycięstwu w odcinku z Anią Dąbrowską. Wykonała wówczas piosenkę "Tego chciałam", z kolei w finale, wraz z popularną wokalistką zaśpiewała inny jej przebój: "Porady na zdrady". Niestety, nie udało się jej awansować do najlepszej trójki, ani odnieść zwycięstwa. Mimo to zaprezentowała się bardzo dobrze i należą się jej wielkie gratulacje!

O Wiktorii Krakowskiej

Wiktoria Krakowska to licealistka z klasy maturalnej. Pochodzi z Konina. Jest miłośniczką śpiewu oraz teatru. To dziewczyna wrażliwa, kreatywna, ambitna i wytrwale dążąca do celu. Mówi, że jej drugim domem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, w którym uczy się śpiewu, gry na pianinie i aktorstwa. W wolnych chwilach dzieli się swoją pasją do śpiewu na takich platformach jak TikTok czy YouTube. Jej instruktorką w MDK-u jest Sylwia Dziardziel.

Sukcesy Wiktorii: