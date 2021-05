Wings for Life World Run 2021: W Poznaniu dwoje biegaczy wystartowało w biegu w egzoszkieletach

W niedzielę, 9 maja Krzysztof oraz Piotr, dwaj biegacze z niepełnosprawnością wystartowali w międzynarodowym biegu charytatywnym Wings for Life World Run'2021. Było to możliwe dzięki współpracy AWF, Uniwersytetu Medycznego oraz firmy Technomex, która udostępniła uczestnikom egzoszkielety, czyli przenośne bioniczne szkielety, urządzenia do reedukacji chodu. Panowie wystartowali o godzinie 13 na boisku AWF przy Drodze Dębińskiej. Zobacz zdjęcia z biegu >>

Robert Woźniak