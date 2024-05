Wiosłowali 12 godzin dziennie, by pomóc samotnym seniorom. Przepłynęli 500 km kajakami z Poznania do Bałtyku Nicole Młodziejewska

500 km kajakiem, z Poznania do Bałtyku. Nie było łatwo, warunki atmosferyczne stawiały opór, ale udało im się. Choć w zmniejszonym składzie, to dotarli do celu. A wszystko po to, by pomóc samotnym seniorom.