Wisła Kraków - Lech Poznań czyli sobotni klasyk "rozbitków"

[cyt]- Muszę przede wszystkim powiedzieć, że w obu tych meczach Lech był lepszą drużyną. Zwłaszcza, jeśli chodzi o mecz ze Stalą. Oczywiście później były te dwa wyrzuty z autu, przy których poznaniacy nie zachowali się najlepiej. Byli lepsi w tych meczach, ale wyniki nie są dobre. Nie jest to przyjemna sytuacja, sami to odczuwamy. Na pewno jednak będą zmobilizowani, bo to wciąż bardzo dobra drużyna, która będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony

- stwierdził niemiecki szkoleniowiec.

– Wisła ma w swoim składzie kilku dobrych zawodników. To będzie inny mecz od dwóch poprzednich, ale spodziewam się, że wykreujemy więcej sytuacji niż w poprzednich dwóch spotkaniach. Biorę pod uwagę powrót Wisły do starego ustawienia, mecz z Wisłą będzie dla mnie bardzo ważny. Ważne będzie to, jak my zagramy i czy będzie kontrolowali grę od początku do końca. Po dwóch przegranych meczach liczę i oczekuję od drużyny chęci odwrócenia sytuacji. Musimy pokazać, że możemy wygrać w Krakowie - stwierdził Maciej Skorża.

