Włamali się na internetowe konto lekarza i wystawiali recepty na opioidy. Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani w Pile

- Ponadto dysponując danymi lekarza zostały założone na niego rachunki bankowe i zaciągnięte kredyty w kwocie 60 tysięcy złotych. Transakcje zostały jednak w porę zablokowane, przez co odzyskano całą kwotę. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto 19-letni mężczyzna odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków, które zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności