Właściciel Lecha Poznań chce odmłodzić kadrę. "Błędem było zatrudnienie Mariusza Rumaka i brak kandydata za Johna van den Broma"

- Nie było reakcji. To pokazywało jak ten zespół był zakopany jeśli co mental i frustrację. Zależało nam by zatrzymać jakość i mieć stabilizację. Dlatego przedłużaliśmy kontrakty z Ishakiem, Jesperem, Kwekwe, Miliciem. Kosztowało nas to dużo. Czuliśmy, że jak to nie wypali, to szatnia stanie się za stara i nie będzie głodna sukcesów. Tak dokładnie syte koty i ja to powiedziałem im po meczu z Puszczą. I tę szatnię trzeba odmłodzić - powiedział prezes