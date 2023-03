Wójt gminy Suchy Las został uniewinniony! Zdaniem sądu Grzegorz Wojtera należycie dbał o finanse publiczne

Proces przeciwko wójtowi gminy Suchy Las Grzegorzowi Wojterze toczył się od grudnia 2021. Dotyczył on umów dzierżawy dwóch działek (pod park wodny Octopus i parking w Biedrusku) oraz budowy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Sąd Okręgowy przyznał rację obronie, że podejmując wszystkie te inicjatywy, Wojtera nie działał na szkodę gminy i należycie dbał o finanse publiczne. Sąd Okręgowy w Poznaniu 29 marca wydał nieprawomocny wyrok w całości uniewinniający.

Zarzuty dla wójta Suchego Lasu Zarzuty związane były z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa złożonym przez CBA. Biuro zakwestionowało zawartą przez wójta w 2014 r. 15-letnią umowę dzierżawy budynku szkoły od dewelopera, który wybudował obiekt na zlecenie gminy, za łącznie ponad 26 mln zł przez cały okres obowiązywania umowy. Według CBA, gdyby gmina wybudowała budynek ze swoich środków kosztowałoby to ponad 8,2 mln zł, a przy 15-letnim inwestycyjnym kredycie 15,6 mln zł.

W wywiadach dla lokalnych mediów wójt podkreślał, że w 2014 r. gminy nie było stać na budowę placówki lub sfinansowanie inwestycji z kredytu. Zaznaczał, że budynek powstał na terenie będącym własnością gminy, który został oddany w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na 15 lat, zaś trzecia umowa z deweloperem dotyczy przeniesienia własności na rzecz gminy Suchy Las po 15 latach za jeden grosz. Wójt podkreślał, że przez cały okres obowiązywania umowy, to deweloper ma płacić za np. remonty budynku szkoły.

- Momentem zwrotnym w tym procesie było dwukrotne przesłuchanie biegłej. Odpowiadając na pytania naszych obrońców, biegła wycofała się z niekorzystnych dla klienta opinii dotyczących finansów gminy. To właśnie na nich opierał się w dużej mierze akt oskarżenia

– tłumaczy Krzysztof Urbańczak, jeden z obrońców wójta.

– Być może do procesu w ogóle by nie doszło, gdyby prokurator dwukrotnie nie odmówił nam przesłuchania biegłej Katarzyny Królak na etapie śledztwa. Już wówczas mogliśmy wykazać, że jej opinie były nieprzydatne i błędne. To zaoszczędziłoby nerwów wójtowi i pieniędzy podatnikom – dodaje Krzysztof Urbańczak.

