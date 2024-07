Wójt Suchego Lasu bez wotum zaufania i absolutorium. Czy zostanie odwołany?

Wójt Suchego lasu bez wotum zaufania

Polityczna wolta w gminie Suchy Las

Wieloletni wójt gminy Suchy Las nie kryje zaskoczenia wynikiem głosowania nad absolutorium i nie do końca rozumie, co stało za taką decyzją radny gminy.

Koalicja Obywatelska walczy o zmianę wójta?

- Najgorsze co można robić w małych gminach, to rozpoczęcie uprawiania polityki w takim stylu, czyli poprzez podziały polityczne - podkreśla wójt Suchego Lasu.

Sam deklaruje się jak samorządowiec, który nie ujawnia swoich poglądów politycznych. Nie był także nigdy w żadnej partii politycznej. Mimo to już raz, w 2018 roku, nie otrzymał on absolutorium i wotum zaufania. To jednak nie doprowadziło do jego odwołania.