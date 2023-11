Jak podaje epoznan.pl, w poniedziałek, 13 listopada, wieczorem na al. Marcinkowskiego miało dojść do porwania mężczyzny. Stał on przy bankomacie. Z relacji wynika, że został wciągnięty do samochodu przez 4 osoby, które wcześniej miały go pobić. Miał on wzywać pomocy, a sprawą zajęła się policja.

W środę, 22 listopada policjanci z Poznania podali, że w związku ze sprawą doszło do zatrzymań.

- Do działań od razu zostały zaangażowane służby kryminalne. Policjanci na początku mieli tylko szczątkowe informacje, więc ich głównym zadaniem było ustalenie przebiegu zdarzenia, a także identyfikacja osób - sprawców oraz pokrzywdzonego. Jego szybkie odnalezienie stało się dla nich priorytetem. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że wszyscy mężczyźni znali się wcześniej

- wyjaśnia Marta Mróz, rzeczniczka prasowa.