Wsi o takich nazwach jest w Wielkopolsce najwięcej! Która powtarza się najczęściej? Sprawdź!

Najpopularniejsze nazwy wsi w Wielkopolsce

Obecnie w województwie wielkopolskim jest 4 356 wsi z czego 2 202 przynależy do gmin wiejskich, a 2 154 przynależy do gmin miejsko-wiejskich. Najwięcej miejscowości wiejskich położonych jest w gminie Wierzbinek (68), a najmniej w gminie Zduny (6).

Bardzo często się zdarza, że ktoś, podając swoje miejsce zamieszkania bądź pochodzenia, wyjaśnia dodatkowo, gdzie dokładnie się ono znajduje. Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że wiele nazw miejscowości, czy to tych mniejszych, czy czasem także tych większych, powtarza się. Tak samo brzmiące wsie pojawiają się zarówno na terenie jednego województwa, jak i całego kraju.

Największa wieś w województwie wielkopolskim pod względem liczby mieszkańców to Koziegłowy (powiat poznański, gmina Czerwonak), w której mieszka 11 878 osób.

Na terenie całego województwa niektóre nazwy wsi powtarzają się wiele razy. Które z nich najczęściej? Sprawdziliśmy to. Kliknij w galerię, by dowiedzieć się, jakie są najpopularniejsze nazwy wsi w Wielkopolsce oraz to, gdzie się one znajdują: