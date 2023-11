Wszystkich Świętych: Policyjne rady dla odwiedzających cmentarze. "Zadbajmy o bezpieczeństwo"

- Pamiętajmy, by wysiadając z samochodu przed cmentarzem, upewnić się, że go dokładnie zamknęliśmy. Nie zostawiajmy także na widoku rzeczy wartościowych. Aby dojazd do cmentarza odbył się bezpiecznie i w miarę możliwości jak najsprawniej, stosujmy się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz innych uprawnionych służb, które będą we wszystkich newralgicznych dla ruchu miejscach. Będą oni dbali o nasze bezpieczeństwo, ale także służyli pomocą. Warto jednak pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych