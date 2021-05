Wybieramy odnawialne źródła energii: oszczędzamy i chronimy środowisko

Unia Europejska stawia sobie za cel osiągnięcie w 2050 roku zeroemisyjności. To konieczność w obliczu katastrofy klimatycznej, u progu której stanęliśmy jako ludzkość. Wykonanie tego ambitnego planu nie jest możliwe bez zasadniczej zmiany w energetyce. To oznacza nie tylko działania w skali państw czy regionów, ale także indywidualne decyzje, także dotyczące zaopatrywania się w energię. Unia zachęca do ich podejmowania między innymi dofinansowując w lwiej części inwestycje, konieczne, by zastąpić energię ze źródeł tradycyjnych tą z odnawialnych. Wielkopolanie skorzystali z tej szansy. Do tej pory, dzięki pieniądzom z Unii, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powstało blisko 6 tysięcy instalacji produkujących energię elektryczną oraz ciepło z odnawialnych źródeł energii. To oznacza spadek emisji gazów cieplarnianych o 817, 9 tysiąca ton rocznie. Instalacje wykorzystujące energię z OZE działają zarówno w firmach i instytucjach, jak i domach prywatnych.

- Dotacja unijna pokryła 85 proc. kosztów kwalifikowanych - tłumaczy Rafał Urbaniak. - Mieszkaniec pokrywał 15 proc. oraz koszty niekwalifikowane - czyli np. podatek VAT. Innymi słowy - jeżeli instalacja w konkretnym domu kosztowała ok. 25 tys. zł brutto (taki był średni koszt pojedynczej realizacji), unijna dotacja wyniosła ok. 19 675 zł.

Wszystkie instalacje działają od sierpnia. Wartość projektu to 8, 89 mln zł. Udział unijnych pieniędzy to 6,42 mln zł.

Efekty tych inwestycji w pełni będzie można ocenić za kilka miesięcy.

- Już dziś jednak wiadomo, że rachunki za prąd spadły u posiadaczy instalacji fotowoltaicznych z kilkuset do kilkudziesięciu złotych - twierdzi Ubraniak. - To zachęciło kolejnych mieszkańców. Wciąż odbieramy telefony z pytaniami od zainteresowanych. Gdyby była możliwość sfinansowania kolejnego, podobnego projektu, chętnych byłoby jeszcze więcej.

Kościan z czystą energią

Podobny projekt zrealizował Kościan. Dzięki niemu powstały 304 instalacje fotowoltaiczne oraz 26 kolektorów słonecznych. Projekt o wartości 4,9 mln zł, z unijnym udziałem w wysokości blisko 3,8 mln zł został zakończony jesienią ubiegłego roku.

- Zainteresowanie montażem instalacji było dużo większe - mówi Anna Walczak z Urzędu Miejskiego w Kościanie. - Niestety, nie wszyscy mogli z niego skorzystać. Był adresowany tylko do właścicieli domów jednorodzinnych. Trzeba było także być jedynym właścicielem nieruchomości. W niektórych przypadkach właśnie to okazało się barierą.

Pani Zofia jest jedną z osób, która jako jedna z pierwszych zdecydowała się na udział w projekcie.

- Można powiedzieć, że spadł nam jak z nieba - mówi. - Przymierzaliśmy się z mężem już wcześniej do fotowoltaiki, ale zwlekaliśmy z ostateczną decyzją ze względu na koszty. Gdy tylko pojawiła się możliwość, żeby skorzystać z dotacji nie wahaliśmy się ani chwili. I to była bardzo dobra decyzja. Nasz domowy budżet odczuł oszczędności od razu. Śmiejemy się, że za jeden telefon komórkowy płacimy wyższe rachunki niż za prąd, z którego korzysta cała rodzina. No, i powietrze jest czystsze - dodaje z nieukrywaną radością.