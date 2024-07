Wybierasz się nad wodę? Sprawdź kąpielisko przed wyjazdem. Wiemy, jak to zrobić, ty też się dowiedz i bądź bezpieczny z rodziną nad wodą! Katarzyna Baksalary

Spędzanie czasu nad wodą w upalny dzień nikogo nie dziwi i jest to bardzo popularny sposób na relaks i odpoczynek latem. Warto jednak pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą i wybierać te kąpieliska, gdzie jest sprawdzona woda oraz gdzie o bezpieczeństwo dbają ratownicy

Wakacje coraz bliżej. Wielu planuje wypoczynek nad wodą. Warto zadbać o to by był on bezpieczny. Dzięki serwisowi kąpieliskowemu, uruchomionemu przez Główny Inspektorat Sanitarny, możemy łatwo sprawdzić, czy wybrane przez nas kąpielisko jest bezpieczne i dobrze jest ono przygotowane na przyjęcie wypoczywających. W serwisie znajdziemy informacje o jakości wody, dostępności ratowników oraz udogodnieniach, takich jak natryski czy miejsca do grillowania. Sprawdzenie informacji o danym kąpielisku i upewnienie się, że jest ono bezpieczne, sprawi, że wakacje nad wodą, będą prawdziwą przyjemnością.