Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze otwarte. Można głosować

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Rozpoczęło się głosowanie

Rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze zostały otwarte w niedzielę, 9 czerwca o godzinie 7. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.