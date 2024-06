Wybory do Parlamentu Europejskiego w Poznaniu: Jak głosować? Sprawdź!

Co zabrać na wybory?

Udając się do swojego miejsca głosowania trzeba pamiętać, żeby mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem - dowód osobisty lub paszport. Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

We wtorek na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbyła się debata liderów do europarlamentu z Wielkopolski. Między koalicją rządzącą a liderem Konfederacji iskrzyło. Nie…

Gdzie głosować w Poznaniu?

Wyjeżdżasz na wakacje lub nie jesteś zameldowany w Poznaniu? Też możesz głosować!

Osoby, które mieszkają w Poznaniu, ale nie są tu zameldowane, a także wszyscy, którzy tego dnia wyjeżdżają do innej miejscowości lub innego kraju też mogą wziąć w nich udział. Do 6 czerwca mogą np. pobrać w dowolnej gminie w Polsce zaświadczenie o prawie do głosowania, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Upoważnia ono do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju, jak i za granicą.