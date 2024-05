Wybory do rad osiedli. Zobacz, kto może w Poznaniu dojechać na nie za darmo!

- Wyborcy z niepełnosprawnościami i seniorzy mogą skorzystać z kilku ułatwień m. in. z bezpłatnego dojazdu do lokalu na liniach ZTM - informuje Zarząd Transportu Miejskiego. - Poznańscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat oraz osoby z niepełnosprawnością (wraz z towarzyszącym opiekunem) mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji na liniach ZTM, by dotrzeć do lokalu wyborczego i wrócić z niego do domu. Ulga, którą w ubiegłym roku przyjęli miejscy radni, obowiązuje tylko w dniach wyborów.