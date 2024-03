Wybory samorządowe 2024. Czerwiński znajdzie pieniądze na wodę, jak "alkoholik na połówkę". Społeczny Poznań domaga się działań już teraz

Pieniądze na wodę deszczową w Poznaniu

W 2024 roku miasto Poznań przeczyło w budżecie na retencje 5 mln zł. Gdyby został spełniony postulat prawicy, w kolejnych latach mogłoby to być nawet 25 mln zł rocznie. Pieniądze te stanowiły dodatkowe wsparcie działań, które miasto już obecnie podejmuje. Zostałyby one przeznaczone także na dofinansowanie do zatrzymywania deszczówki na prywatnych posesjach.

- Przede wszystkim chcemy chronić naturalne obszary retencji. To nie wymaga milionowych nakładów. Zachowanie naturalnych zlewni jest najtańsze - zauważa Zbigniew Czerwiński.

Pieniądze na deszczówkę jak "alkoholika na połówkę"

- Jak mawiał Szczęsny Kaczmarek pieniądze znajdą się zawsze. Jak ktoś mówi, że na coś nie ma pieniędzy, to znaczy że dana rzecz nie jest dla niego priorytetem. Alkoholik też zawsze znajdzie pieniądze na "połówkę" - zażartował.

Zapytany przez dziennikarzy, skąd zostaną przesunięte pieniądze w budżecie miasta odpowiedział on, że kwota 25 mln zł w skali całego budżetu jest stosunkowo niewielka.

- Woda ochładza Klimat, a jej tu nie ma. Nie dbamy o nasze zbiorniki, by były dostępne i sprawne - zauważyła Sara Szynkowska vel Sęk.

Obecni podczas konferencji radni miejscy apelowali także o naprawę fontann, które w gorące dni schładzają przestrzeń. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów jest ta znajdująca się w Zielonych Ogródkach im. Zbigniewa Zakrzewskiego. Urządzenie to jest nieczynne już od trzech lat.

Społeczny Poznań wytyka radnym spóźnione działania pod wybory

- Fontanny to oczywiście miła rzecz, ale to nie jest retencja. To jest beton i poważne koszty. Cieszymy się, że PiS podjął temat, jednak szkoda że dopiero teraz. Uchwała 1 procent budżetu Poznania na rzecz zieleni i retencji została przyjęta dopiero pod koniec kadencji, z inicjatywy społeczników. Szkoda, że politycy PiS nie składali takich deklaracji kiedy rządzili krajem - komentował po konferencji Cyryl Kwaśniewski startujący na radnego z komitetu Społeczny Poznań w okręgu Stare Miasto.

Podczas konferencji prasowej przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy pojawił się członek komitetu Społeczny Poznań. Wytknął on radnym, że realnie zajmują się problemami związanymi z retencją i zielenią w mieście dopiero teraz, tuż przed wyborami.

Sprzeciwił się on, w imieniu komitetu, upartyjnianiu projektu uchwały, która jednogłośnie została przyjęta przez Radę Miasta Poznania w ubiegłym tygodniu. Znaczna część inicjatorów tej uchwały to społecznicy, który obecnie tworzą swój własny komitet kandydatów do rady miasta.