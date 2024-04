Wybory samorządowe 2024: Poznań już wybiera prezydenta, radnych do sejmiku i rady miasta! Ile wyniosła frekwencja do godz. 12:00?

Wybory samorządowe 2024 w Poznaniu

Do południa w całej Polsce frekwencja wynosiła 16,52 proc. W Wielkopolsce - 15,45 proc. , a w samym Poznaniu - 14,85 proc. Dla porównania podczas ostatnich wyborów samorządowych (rok 2018) do godziny 12:00 w całej Polsce frekwencja kształtowała się na poziomie 15,62 proc. W Wielkopolsce wynosiła 14,4 proc, a w samym Poznaniu - 13,98 proc.

Głosujący w Poznaniu otrzymują dziś 3 karty do głosowania. Wybieramy prezydenta miasta, radnego do sejmiku oraz radnego do rady miasta Poznania. W przeciwieństwie do wielu miast wielkopolskich nie otrzymamy czwartej listy – do rady powiatu. Dlatego, że Poznań, podobnie jak takie ośrodki w Wielkopolsce jak Kalisz, Konin czy Leszno, jest powiatem grodzkim. W takich miastach funkcję rady powiatów pełnią rady miast.