Wybory samorządowe 2024: Poznań już wybiera prezydenta, radnych do Sejmiku i Rady Miasta!

Wybory samorządowe 2024 w Poznaniu

Głosujący w Poznaniu otrzymują dziś 3 karty do głosowania. Wybieramy prezydenta Miasta, radnego do Sejmiku oraz radnego do Rady Miasta Poznania. W przeciwieństwie do wielu miast wielkopolskich nie otrzymamy czwartej listy – do rady powiatu. Dlatego, że Poznań, podobnie jak takie ośrodki w Wielkopolsce jak Kalisz, Konin czy Leszno, jest powiatem grodzkim. W takich miastach funkcję rady powiatów pełnią rady miast.

– Podczas wyborów w Poznaniu działać będzie 256 lokali wyborczych, czynnych w godz. 7:00-21:00. Udając się do swojego miejsca głosowania trzeba pamiętać, żeby mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem – dowód osobisty lub paszport. Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel

– informował przed kilkoma dniami poznański magistrat.

