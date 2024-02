Wybuch w budynku wielorodzinnym w Śremie. Mieszkanie w ogniu, są osoby poszkodowane! Na miejscu działa straż pożarna

- Doszło do wybuchu w mieszkaniu budynku wielorodzinnego przy ul. Grottgera. Zgłoszenie przyjęliśmy o 11:50, a na miejscu jest siedem zastępów straży pożarnej

- przekazuje nam oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.

- W wyniku wybuchu dwie osoby zostały poszkodowane i znajdują się pod opieką ratowników, którzy zabrali je do szpitala. Ranni to mężczyzna, u którego doszło do wybuchu, oraz jego sąsiadka