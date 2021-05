Wyburzenia na Szyperskiej. Deweloper ma odbudować magazyn, nowy plan ma przedstawić do lipca

Pewne elementy miały być zachowane, przede wszystkim elewacja frontowa. Ściana miała być rozebrana, ale jej duże elementy miały być spięte stalowymi ramami i później wkomponowane w nowy budynek, tak się jednak nie stało. Inwestor twierdził, że zabezpieczył ten materiał i chciał odbudować tę ścianę, ale to jest już poza kwestią nadzoru budowlanego. My to potraktowaliśmy jako istotne odstępstwo od pozwolenia na budowę, nałożyliśmy obowiązek dostarczenia zamiennego projektu budowlanego, który musi być zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane organy, w tym przede wszystkim przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. W tej chwili mogę tylko powiedzieć, że pod koniec marca wydłużyliśmy termin o 3 miesiące, czyli do drugiej połowy lipca, więc teraz oczekujemy na dostarczenie kompletu dokumentów