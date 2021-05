Wychowanek Lecha Poznań odchodzi ze swojego klubu. Marcin Kamiński wróci do Kolejorza czy zostanie w Niemczech?

Marcin Kamiński z Lecha Poznań odszedł za darmo po wygaśnięciu jego kontraktu z końcem sezonu 2015/16. Podpisał wówczas umowę z występującym w 2. Bundeslidze VfB Stuttgart, z którym w kolejnych rozgrywkach zdołał awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Po dwóch sezonach spędzonych w VfB został wypożyczony do Fortuny Düsseldorf. Wrócił z obecnego klubu Dawida Kownackiego w 2019 roku i znowu musiał walczyć ze swoim pracodawcą o awans do Bundesligi. To się udało.

Marcin Kamiński będzie teraz poszukiwał nowego klubu. Zobaczymy, czy wychowanek Lecha będzie chciał wrócić do Polski, czy jeszcze poszukać szczęścia za granicą. Pytanie, czy sam Kolejorz widziałby tego piłkarza u siebie. W końcu Marcin Kamiński to dwukrotny mistrz Polski z Lechem, a piłkarzy z takim doświadczeniem brak w zespole Macieja Skorży. Zresztą sam obecny trener pamięta "Kamyka" z mistrzowskiego sezonu. Dodatkowo Piotr Rutkowski zapowiadał powrót wychowanków na Bułgarską, a pierwszym tego dowodem był sprowadzony zimą o rok starszy od Kamińskiego Bartosz Salamon.

Co sądzi sam piłkarz? W marcu Marcin Kamiński był gościem magazynu BundesTalk w Kanale Sportowym. Wówczas mówiło się dużo o zainteresowaniu wychowankiem Kolejorza ze strony zdegradowanego Schalke 04. Na pytanie Mateusza Borka o ewentualny powrót do Lecha czy pozostanie w Niemczech, środkowy obrońca odpowiedział następująco:

- Myślę, że gdybym miał wybierać... to wybrałbym jeszcze Niemcy i zdecydowałbym się na pójście do Gelsenkirchen, bo mimo wszystko zdaje sobie sprawę, że w przyszłym roku po spadku będą się bili o awans. Przeżywałem to w Stuttgarcie. To jest ogromna marka w Niemczech i na pewno będzie u nich duży nacisk na szybki powrót do Bundesligi - mówił w połowie marca na antenie "Kanału Sportowego", Marcin Kamiński.

