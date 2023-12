Wycieczki rowerowe w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rowerem w woj. wielkopolskim

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od -3°C do 0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od -1°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 14% do 48%.

10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które wypróbowali inni rowerzyści.

START Łęknica OKSIR, ul. Wojska Polskiego - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową - udajemy się nią do ul. Kościuszki, tam w prawo - następnie wzdłuż brukowanej ul. Dworcowej ok. 50 m skręcamy w prawo na gruntowy odcinek ul. Leśnej i kierujemy się nią do tunelu pod obwodnicą, za tunelem w lewo na Ścieżkę Geoturystyczną “Dawna Kopalnia Babina”- przejeżdżamy geościeżkę (ok 4 km) - wyjeżdżamy w m. Nowe Czaple - gminną drogą asfaltową kierujemy się na m. Lipinki Łużyckie - za m. Nowe Czaple przy rozwidleniu dróg opuszczamy drogę gminną, trzymamy się prawej strony, wjeżdżamy do lasu, tą drogą dojeżdżamy do m. Czaple, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku m. Wymiarki - dojeżdżamy do m. Dobrochów i na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku m. Przewóz - w m. Przewóz przekraczamy granicę - Przewóz/Podrosche - następnie tuż po przekroczeniu granicy w prawo - wjeżdżamy na ścieżkę rowerową (wzdłuż Nysy Łużyckiej), którą dojeżdżamy do m. Bad Muskau - w m. Bad Muskau kierujemy się na niebieski most kolejowy - przekraczamy granicę - Bad Muskau/Łęknica/OKSIR.

Na ocenę trudności wpływ miał przede wszystkim odcinek wzdłuż Jeziora Mnich znakowany czarnym szlakiem pieszym. Prowadzi leśnym bezdrożem wzdłuż szuwarów. Powalone drzewa, podtopiska i strome zbocza stanowią dużą przeszkodę nawet dla piechura. Za to możemy zapoznać się z dwoma rezerwatami przyrody: 'Mszar nad Jeziorem Mnich' i 'Cegliniec'. Główne trakty przecinające puszczę (Drezdeński i Wieleński) to komfortowe, utwardzone drogi żwirowe. Planując należy zwrócić uwagę, że dostrzegalnia ppoż z tarasem widokowym czynna jest zapewne tylko w czasie zagrożenia tj. w porze suchej. Polecam wizytę w Parku Grzybów w Piłce. Znakomity pomysł i atrakcja nie tylko dla najmłodszych. Okolica obfituje w grzyby. Gęsto rozmieszczone punkty biwakowe. Drogi asfaltowe o małym ruchu. Korzystałem z map: Miasto i gmina Sieraków (Topmapa, 1:60 000) oraz Miasto i gmina Wieleń (Topmapa, 1: 60 000). Nawiguj

Długodystansowa trasa biegnąca Doliną Baryczy. Część dolnośląska zaczyna się w Odolanowie, a kończy w Wyszanowie, przy ujściu Baryczy. Całkowita długość trasy to 143 km. Szlak wytyczony po drogach gruntowych oraz mniej obciążonych ruchem drogach asfaltowych. Bardzo starannie oznakowany. Miejscami wybitny, miejscami wyraźnie słabszy. Ale zdecydowanie wart zrobienia w całości. Najprościej, ze względów logistycznych, podzielić go na dwa lub trzy etapy, korzystając przy tym z komunikacji kolejowej (ze stacji Wrocław Główny wychodzi to bezproblemowo).

Etap 1. Odolanów-Milicz

Pierwszych 12 km do Wróblińca to formalność - jazda asfaltową drogą przez pola. Dalej wjeżdżamy w las i zaraz później w kompleks Stawów Potasznia. To mniej znane i zdecydowanie rzadziej odwiedzane obiekty. Co nie oznacza, że mniej ciekawe, wprost przeciwnie, to jedno z moich ulubionych miejsc. Droga przez parę najbliższych kilometrów biegnie tuż obok wody. Po "wstawce" polnej lądujemy obok równie spektakularnego zespołu w Krośnicach, a dalej w Grabownicy. Przed nami jeszcze Ruda Milicka i Milcz. Razem 41 km i, jak to się teraz mówi, jest "grubo". Naprawdę grubo.

Etap 2. Milicz-Żmigród

Lepiej jest nawet zacząć w Żmigrodzie. Po prostu rano trudniej dostać się pociągiem do Milicza (łatwiej wrócić po południu). Ale opis będę kontynuował zgodnie z biegiem rzeki. Czeka nas kolejne 41 km trasy. Pierwsze 20 kilometrów to jazda w lesie lub po polach, w większości wydzieloną, luksusową drogą rowerową. Po drodze mamy do zaliczenia parę atrakcji turystycznych (Kaszowo, Postolin). Od Łąk wjeżdżamy w wielkie kompleksy Stawów Milickich: Ruda Sułowska, Grabówka, Radziądz i Ruda Żmigrodzka. To crème de la crème (opisane już w DOT51, DOT52, DOT53). Jeśli wykroimy odrobinę czasu, to Zamek w Żmigrodzie i towarzyszący mu przepiękny park będą zgrabnym zwieńczeniem dnia.