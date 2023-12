Wycieczki rowerowe w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia? Zobacz podpowiedzi wypraw

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. wielkopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. wielkopolskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od -2°C do -0°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od -2°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 8% do 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Korzeńsko - Sarnowa - Dolina Świętojańska - Rawicz Początek trasy: Rawicz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,38 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 2 495 m

Suma zjazdów: 2 496 m Wielogorski poleca tę trasę Początkowo asfaltem z Korzeńska, odcinki leśne dosyć piaszczyste, za Dąbrówką żółtym szlakiem do Rawicza.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Rawicza

🚲 Trasa rowerowa: Geopark - nieczynna kopalnia Babina Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,08 km

Czas trwania wyprawy: 457695 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 216 m Rowerzystom trasę poleca Taz77

To już szósty mój wypad do tego Geoparku włacznie z przyległym po niemieckiej stronie Bad Muskau z pięknym zamkiem.

Po naszej stronie na obszarze Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa usytuowana była kiedyś kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj mamy pięknie zrewitalizowany park z masą ścieżek dydaktycznych, zachowanymi upadowymi (skośne szyby) oraz wiele punktów widokowych i wieża obserwacyjna. Jeziorek łącznie jest 26 (dostępnych z siodełka bez spiny 12) każde w innym kolorze, PH wody waha się w granicach od 2,4 do 3,7 max. Jak ktoś latał na chemię to wie że to odczyn kwaśny. O tym jak smakuje i boli przekonałem się osobiście przy źródle wód zażelaźnionych (PH 2.4) powiem krótko nie polecam nawet przemywać dłoni w np pięknym jeziorku turkusowym (przekonasz się za kilka godzin). Trasa którą jechaliśmy po geoparku prowadzi po starych nasypach byłej kolejki kopalnianej. Na każdej znajdują się co najmniej dwa miejsca do odpoczynku z punktrm widokowym.

Wieża stoi przy jeziorku "afryka" nazwa wzięta z powodu jego kształtu Woda w nim ma PH 3.7 i ma kolor brązowy.

W zasadzie więcej nie ma co tłumaczyć tylko należy się udać i pokręcić

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zabytki Mazowsza - Czersk, Linin i Chynów Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 428 m

Suma zjazdów: 414 m Trasę dla rowerzystów poleca Szymek84 Główne atrakcje: zamek w Czersku, wiatrak w Lininie (1854 r.), najstarszy kościół na Mazowszu w Chynowie*. Kościół p.w. Świętej Trójcy z p. XVII w. Materiał do budowy obecnego kościoła wykorzystano z poprzedniej świątyni z 1531 r., przez co uznawany jest za najstarszy kościół na Mazowszu. Remontowany w latach 1871–3, 1930–4 i 1948–50 (dobudowa kruchty i wieżyczki na dachu).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m Nasiol23 poleca tę trasę rowerzystom Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Biała Podl.-Serpelice Początek trasy: Gostyń

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 72 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Adi1210 Trasa przejazdowa z Białej Podlaskiej do letniskowej miejscowości Serpelice położonej w Parku Krajobrazowym "Podlaski Przełom Bugu".Na całości asfalt o różnej jakości.Trasa łatwa tylko pod koniec przed samymi Serpelicami zjazd ze stromej góry.Polecam.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Gostynia

🚲 Trasa rowerowa: "Nadbużańskie Polesie" Początek trasy: Koźmin Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 117,15 km

Czas trwania wyprawy: 117616 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 209 m

Suma podjazdów: 2 183 m

Suma zjazdów: 2 194 m Sowa.jakub1 poleca tę trasę

Wycieczka szlakiem rowerowym przez rezerwat "Nadbużańskie Polesie" (UNESCO), na przestrzeni 100 km, wzdłuż Zachodniego Bugu. Obszar trasy to tereny przygraniczne między trzema państwami: Polską - Białorusią - Ukrainą.

Na trasie: (źródło: Biała Podlaska - Brześć: nieodkryty Wschód. Kraków: Amistad, 2008)

Rezerwat Biosfery "Polesie Nadbużańskie"( Białoruś)- powołany w 2003 r., obejmuje 48 024 ha. Posiada status rezerwatu biosfery UNESCO. Położony w południowej części rejonu Brzeskiego w granicach Zachodniego Polesia. 70 % rezerwatu to nienaruszone, naturalne ekosystemy. W rezerwacie występują niezwykle rzadkie na Białorusi skupiska lak piaskowych, północne lasy tajgowe, rzadkolesia jałowcowe, wrzosowiska, niewielkie obszary bagienne. Rośnie tu ponad 700 gatunków roślin naczyniowych. Ponad 30 gatunków roślin i grzybów wpisanych jest do Czerwonej Księgi Białorusi. Faunę reprezentuje 310 gatunków kręgowców, 32 gatunki ryb, 7 gatunków gadów (wszystkie na Białorusi) i 12 gatunków płazów. Świat ptaków reprezentuje ok. 200 gatunków, z tego 160 tu gniazduje. Spotykamy tu również 60 gatunków ssaków. Będąc w rezerwacie możemy wypatrzeć: bielika, czaple siwa, wąsatkę, rybołowy, orla przedniego, kobuza. Spotkać możemy również az 16 gatunków nietoperzy. Zobaczymy tu także wilka, borsuka, orzesznice, wydrę, żółwia błotnego.

Stawy "Stradocz" - najstarsze na Białorusi (przeszlo 100 letnie) stawy rybne. Występuje tu 28 gatunków ptaków z Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych na Białorusi (38 wszystkich na liście). Spotkać tu można m.in. orla białego, podgorzałkę, remiza. Znajduje się tu również jedna z 10 ostoi Czapli Siwej na Białorusi. Często zobaczyć można tu również żółwia błotnego.

Jezioro Stradieczskoje - nieduże, z piaszczystymi plażami, z bardzo czysta woda. Na wschodnim brzegu źródło.

Miedno - cerkiew Przemienienia Pańskiego z XVIII w. i muzeum Etnograficzne. na polnoc od wsi ogromne świerki, pomniki przyrody.

Jeziora: Białe, Rogoźniańskie, Czarne, Tajnoje

Czersk - drewniana cerkiew św. Michała z 1701 r.

Dubok - drewniana cerkiew sw. Luki z konca XVIII w.

Jezioro Sielachy - największa paproć na Białorusi - długosz królewski. Jest to jedyne miejsce występowania na Białorusi tej rośliny, pod ścisłą ochrona.

Orchowo - bogaty w piękne rośliny las, zobaczymy tu m.in. paprotkę, kilka gatunków storczyków.

Tomaszówka - cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej , stacja kolejowa Włodawa z poczatku XX w.

Komarówka - Muzeum Kosmonautyki, miesce urodzenia pierwszego białoruskiego astronauty Piotra Iljicza Klimuka.

Sielachy - 30 metrowe zbocza (182 m n.p.m) wznoszące się nad terenem zalewowym Bugu z piaszczysta wydma porośnięta sosnowym lasem.

Przyborowo - cerkiew św Jana, za wsia malownicze widoki na dolinę Bugu i liczne starorzecza.

Borisy, Szykiele, Podluze, Bogdany - dość niezwykle rozplanowanie wsi na tarasie zalewowej wśród licznych piaszczystych wydm.

Domaczewo - cerkiew św. Łukasza Apostoła zbudowana w stylu neoruskim w 1905 r., późnoklasycystyczny kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z 1854 r.

Wycieczka była międzynarodowym rajdem rowerowym zorganizowanym przez dwa kluby rowerowe: Bialski Klub Rowerowy z Białej Podlaskiej i Kola-Bok z Brześcia na Białorusi.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Łagów Początek trasy: Zbąszyń

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 749 m

Suma zjazdów: 748 m Pyzatek poleca tę trasę Cisy Łagowsko-Sulęcińskie rosną na powierzchni 1,66 ha. Zinwentaryzowano tu ponad 150 osobników, z których najokazalsze mają pokrój drzewiasty, mocno rozgałęziony. Wiek najstarszych drzew ocenia się na 130-150 lat.

Cisy zostały tu wprowadzone sztucznie, o czym świadczą wyraźnie zachowane rzędy najstarszych drzew. Jednak sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne pozwalają im rozmnażać się i młodsze osobniki pochodzą już z naturalnego odnowienia, drogą zoo-chorii, tzn. rozsiewane są przez ptaki.

Bukowiec – najwyższe wzgórze Pojezierza Łagowskiego o wysokości 227,0 m n.p.m.

Skansen maszyn rolniczych w Jemiołowie powstał w 2006 r. z inicjatywy p. Mirosława Chochoła. Pierwszą odrestaurowaną i wystawioną maszyną była koparka do ziemniaków.

W kolejnych latach przybywało maszyn i w chwili obecnej znajduje się, m.in. maselnica, prasa do wyciskania sera, wialnia, młockarnia, wozy konne i wiele innych. Maszyny stoją na wolnym powietrzu w centrum Jemiołowa. Wstęp wolny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zbąszynia

🚲 Trasa rowerowa: okolice Jutrosina Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 108 m Trasę dla rowerzystów poleca Plantmar

Trasa w miarę łatwa. Początkowo sporo asfaltów, po stronie śląskiej utwardzone drogi leśne. Piękny leśny przejazd czarnym szlakiem rowerowym z Żydowskiego Brodu do Marchwisk, wśród leśnych stawów wygodną drogą wysadzaną dorodnymi dębami rekompensuje płaski i bezleśny odcinek na zachód i północ od Jutrosina. W osadzie Żydowski Bród pozostałości przedwojennej granicy z Niemcami w postaci podstawy szlabanu granicznego. Tutaj przebieg granicy rozmija się nieznacznie z obecnym podziałem województw. Ciekawy dwór w Sielcu Starym. Do nieukończonego pałacu Czartoryskich obok nie ma żadnego dojazdu. Po drodze kilka zorganizowanych miejsc postojowych, np. w Jeziorach. Zapewne do leśniczówki Lila jak i do Żydowskiego Brodu można znaleźć wygodniejsze drogi. Korzystałem z mapy Powiat Rawicki (1:75 000) wyd. przez Topmapę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Poznaj Dolinę Baryczy DOT54 rowerem.info Początek trasy: Raszków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 137,72 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 647 m

Suma zjazdów: 677 m Dolnoslaska_OT poleca tę trasę

Długodystansowa trasa biegnąca Doliną Baryczy. Część dolnośląska zaczyna się w Odolanowie, a kończy w Wyszanowie, przy ujściu Baryczy. Całkowita długość trasy to 143 km. Szlak wytyczony po drogach gruntowych oraz mniej obciążonych ruchem drogach asfaltowych. Bardzo starannie oznakowany. Miejscami wybitny, miejscami wyraźnie słabszy. Ale zdecydowanie wart zrobienia w całości. Najprościej, ze względów logistycznych, podzielić go na dwa lub trzy etapy, korzystając przy tym z komunikacji kolejowej (ze stacji Wrocław Główny wychodzi to bezproblemowo). Etap 1. Odolanów-Milicz Pierwszych 12 km do Wróblińca to formalność - jazda asfaltową drogą przez pola. Dalej wjeżdżamy w las i zaraz później w kompleks Stawów Potasznia. To mniej znane i zdecydowanie rzadziej odwiedzane obiekty. Co nie oznacza, że mniej ciekawe, wprost przeciwnie, to jedno z moich ulubionych miejsc. Droga przez parę najbliższych kilometrów biegnie tuż obok wody. Po "wstawce" polnej lądujemy obok równie spektakularnego zespołu w Krośnicach, a dalej w Grabownicy. Przed nami jeszcze Ruda Milicka i Milcz. Razem 41 km i, jak to się teraz mówi, jest "grubo". Naprawdę grubo.

Etap 2. Milicz-Żmigród Lepiej jest nawet zacząć w Żmigrodzie. Po prostu rano trudniej dostać się pociągiem do Milicza (łatwiej wrócić po południu). Ale opis będę kontynuował zgodnie z biegiem rzeki. Czeka nas kolejne 41 km trasy. Pierwsze 20 kilometrów to jazda w lesie lub po polach, w większości wydzieloną, luksusową drogą rowerową. Po drodze mamy do zaliczenia parę atrakcji turystycznych (Kaszowo, Postolin). Od Łąk wjeżdżamy w wielkie kompleksy Stawów Milickich: Ruda Sułowska, Grabówka, Radziądz i Ruda Żmigrodzka. To crème de la crème (opisane już w DOT51, DOT52, DOT53). Jeśli wykroimy odrobinę czasu, to Zamek w Żmigrodzie i towarzyszący mu przepiękny park będą zgrabnym zwieńczeniem dnia. Etap 3. Żmigród - Wyszanów (Głogów) Najdłuższy fragment trasy - 61 km (plus jeszcze 15 km do stacji kolejowej). Pierwsza część (do Wąsoszy) to jazda polami i lasami. Wrażenie psuje, dość nieprzyjemna, kostka na odcinku Pobiel - Wąsosz (jakieś 4-5 km). Później robi się coraz lepiej, za miastem długo jedziemy sympatycznymi asfaltami. Dalej, sporo za Wierzowicami Wielkimi, wpadamy w teren i ten kawałek (do Ryczenia) jest wprost znakomity. Później trafiamy głównie na spokojne asfalty wśród rozległych pól i troszkę gruntowych duktów leśnych. Uwaga, na odcinku Osetno-Szaszorów jest fragment, gdzie poruszamy się ledwo widoczną ścieżką wśród traw. Na szczęście czeka nas wielki finał - ujście Baryczy do Odry! Możemy łatwo znaleźć się po obydwu stronach rzeki, choć widok od północy jest zdecydowanie bardziej imponujący. Po krótszej bądź dłuższej przerwie czeka nas jeszcze dojazd do dworca w Głogowie. Wykorzystamy tu niebieski szlak ORT. Do końca będzie więc bardzo ładnie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak nadwarciański Konin - Koło Początek trasy: Książ Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 463 m

Suma zjazdów: 508 m Rowerzystom trasę poleca Waldemar.Wawoczny Większość trasy to szrut, przy wale lub jazda wałem z Koła do Konina z biegiem rzeki Warty. Mały ruch, piękne widoki nadwarciańskie. W drodze do Koła w Kościelcu mamy do zaliczenia piękny pałacyk i park, a przed samym Kołem, ruiny zamku.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać.

Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Rowerem po woj. wielkopolskim. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości, a poznawania historii na rowerze to wyjątkowa frajda. Pozwala na to Szlak Piastowski, prowadzący po najważniejszych miejscach związanych z państwem Piastów, m.in. do pięknych katedr w Gnieźnie i Poznaniu, do wpisanego na listę pomników historii Ostrowa Lednickiego, i do zrekonstruowanego słowiańskiego grodu w Gieczu. Każde z tych miejsc nadaje się na cel wycieczki rowerowej lub przystanek w czasie dłuższej wyprawy. Wielkopolska przyciąga turystów także swoją piękną przyrodą. Jeśli lubicie jeździć na rowerze wśród lasów, rzek i jezior, zaplanujcie weekend w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyznaczono tu ponad 100 km szlaków rowerowych, a po drodze czekają dodatkowe atrakcje, jak wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jeśli kochacie zabytki, powinniście wybrać się na wycieczkę Szlakiem Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka, z kolei na grzybiarzy czeka Puszcza Notecka, największy kompleks leśny Wielkopolski, stanowiący część Krainy 100 Jezior, czyli „wielkopolskich Mazur”. Miłośnicy niezwykłości przyrodniczych nie zawiodą się Wielkopolską. Można tu zobaczyć wyjątkowe skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, a w samym Poznaniu zwiedzić można rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, czyli teren usiany kraterami powstałymi po upadku meteorytu mniej więcej 5 tys. lat temu, a więc jeszcze przed wzniesieniem egipskich piramid. Znakomitym miejscem na weekendową wycieczkę rowerem po Wielkopolsce jest też Kórnik z zamkiem, wzorowanym pośrednio na słynnym indyjskim mauzoleum Tadż Mahal i pięknym arboretum, w którym możecie oglądać dziesiątki gatunków drzew, krzewów i kwiatów.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!