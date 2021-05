Wyjątkowe nieruchomości z okolic Rawicza mogą stać się twoją własnością. Chcesz mieć własny dworek? [ZDJĘCIA]

Marzy ci się własny pałac lub rezydencja w Rawiczu lub okolicach? W serwisie otodom.pl znaleźć możemy 4 oferty dotyczące sprzedaży takich nieruchomości w powiecie rawickim. Jak wyglądają i ile trzeba za nie zapłacić? Sprawdź w treści artykułu w galerii zdjęć pałaców na sprzedaż w okolicach Rawicza.

Dwór z zabudowaniami folwarcznymi Gierłachowo Szczegóły ogłoszenia: Powierzchnia działki: 280 000 m²

Powierzchnia: 600 m²

Liczba pokoi: 9

Rodzaj zabudowy: dworek/pałac

Rok budowy: 1860

Cena: 2 500 000 zł / 4 167 zł/m² Opis: Dwór wraz z zabudowaniami (oficyna, czworaki, stajnia, kuźnia, bukaciarnia) na działce 2,8 ha. Powierzchnia wszystkich budynków wynosi ok. 2500 m2. Na terenie jest park, 2 stawy. Część budynków do remontu. Część wyremontowana. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny - opis byłby zbyt długi. Nieruchomość położona jest 10 km od Rawicza, 75 km od Wrocławia (dojazd S5 do Bojanowa).

LINK DO OFERTY Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Rawiczu Szczegóły ogłoszenia: Powierzchnia działki: 7 602 m²

Powierzchnia: 981 m²

Liczba pokoi: więcej niż 10

Rodzaj zabudowy: dworek/pałac

Rok budowy: 1895

Cena: 1 350 000 zł / 1 376 zł/m²

Opis: Znajdują się w nim cztery niezależne lokale mieszkalne. Łącznie do dyspozycji jest 14 przestronnych pomieszczeń oraz pięć kuchni i łazienek o różnym standardzie technicznym. Łączna powierzchnia części zamieszkanej wynosi około 450 m2. Cały obiekt jest podpiwniczony, a także posiada niezagospodarowane poddasze o łącznej przybliżonej powierzchni 571 m2. Nieruchomość powstała pod koniec XIX wieku. Piętrowy budynek w klasycystycznym stylu z bogatą sztukaterią wraz przynależnym parkiem i pomnikami przyrody wpisane są do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. LINK DO OFERTY Rezydencja w Góreczkach Wielkich Szczegóły ogłoszenia: Powierzchnia działki: 11 204 m²

Powierzchnia: 235 m²

Liczba pokoi: 8

Rok budowy: 1885

Cena: 559 000 zł / 2 379 zł/m²

Opis: Ciekawa nieruchomość położona w miejscowości Góreczki Wielkie, oddalona parę kilometrów od Pakosławia, otoczona zabudowaniami o wiejskim charakterze, polami i łąkami. Zapisy historyczne mówią o istotnym znaczeniu wsi dla regionu w odniesieniu do cech folwarcznych. Zaletą lokalizacji jest cisza i spokój oraz łatwa dostępność komunikacyjna z różnych miast: do Rawicza - ok. 19 km, do Wrocławia - ok. 83 km (szybka trasa S5).

LINK DO OFERTY Dworek w Gostkowie Szczegóły ogłoszenia: Powierzchnia działki: 12 795 m²

Powierzchnia: 668,75 m²

Liczba pokoi: więcej niż 10

Rodzaj zabudowy: dworek/pałac

Cena: 699 000 zł / 1 045 zł/m² Opis: Na sprzedaż zabytkowy dworek w Gostkowie o pow. 524,19m2, posadowiony na działce o pow. 12 795 m2. o charakterze mieszkaniowo - rezydencjalnym. Dwukondygnacyjny budynek z końca XIX wieku, podpiwniczony. Przyziemie o wys. 2m (możliwość pogłębienia do wys. 2,60m) i pow. 144,57m2 składa się z 15 pomieszczeń oraz 2 korytarzy. Nieruchomość położona we wsi Gostkowo, dojazd do nieruchomości drogą bitumiczną. Nieruchomość położona około 5km na północ od Miejskiej Górki, ok. 12km na północny wschód od miasta powiatowego Rawicza. W pobliżu znajduje się droga wojewódzka 434 Gostyń - Rawicz. Gostkowo to mała wieś w województwie wielkopolskim, powiecie rawickim, gminie Miejska.