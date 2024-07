Wyjątkowy festiwal w Wielkopolsce! Blues Express to tradycja i muzyka na kolejowych szlakach. Zobacz program

Tradycja i muzyka na torach

Festiwal Blues Express to wyjątkowe wydarzenie na kulturalnej mapie Polski, które z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Jego historia sięga ponad trzydziestu lat wstecz, kiedy to po raz pierwszy entuzjaści bluesa i kolei postanowili połączyć swoje pasje, tworząc coś, co z czasem stało się nie tylko festiwalem, ale także wyjątkową tradycją. To wydarzenie, gdzie muzyka spotyka się z historią, a wspólna podróż staje się pretekstem do odkrywania nowych miejsc i brzmień.