Wyjątkowy film o legendzie piłki. Mirosław Okoński mógłby historiami swojego życia obdzielić kilka osób. Wkrótce można będzie go zobaczyć!

"Okoń - moje życie" już w poniedziałek na Kanale Zero!

Jego opowieściami można byłoby obdzielić kilkadziesiąt wielkich postaci polskiej piłki. Wiele z tych historii jest zabawnych, inne są wzruszające. Jeszcze inne skłaniają do refleksji. Co najważniejsze, są szczere. Mimo że Mirosław Okoński nie zawsze prowadził się tak dobrze, jak na sportowca przystało, to był (i cały czas jest) uwielbiany nie tylko w Poznaniu, ale również w Hamburgu czy Atenach.

Film o Okońskim będzie do obejrzenia na Kanale Zero w poniedziałek, 1 kwietnia o godzinie 12.

Nietuzinkowy film

To nie jest cukierkowa opowieść o piłkarzu, który trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Polski z Lechem Poznań. Nie ma gryzienia się w język i przesadnego wychwalania pod niebiosa. W przeszłości powstawały dokumenty m.in. o Kazimierzu Deynie czy Robercie Lewandowskim. Jednak jeszcze żaden polski zawodnik nie doczekał się opowieści przedstawionej w tak niebanalny i barwny sposób. Z polotem, uśmiechem, wieloma anegdotami. A to wszystko będzie okraszone wspaniałymi ujęciami z miejsc, w których „Okoń” napisał swoją historię.

Pomysłodawcą, scenarzystą oraz reżyserem filmu o Mirosławie Okońskim jest dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego”, Piotr Łuczak. Przez pięć lat pracował dla kanału sportowego „Orange Sport”, potem dwa lata dla Grupy TVN. Jak mówi, pewnego dnia doszedł do wniosku, że chciałby zrobić film o nietuzinkowej postaci. Do przeprowadzenia szerszej rozmowy z „Okoniem” zainspirował go Marcin Fuszpaniak, były wiceprezes poznańskiego oddziału Polskapress, wydawcy „Głosu Wielkopolskiego”.