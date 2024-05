Wyjątkowy tramwaj będzie kursował po Poznaniu. Wiemy kiedy premierowy przejazd!

- To efekt rozpoczętej dwa lata temu współpracy krakowskiego przewoźnika i MPK w Poznaniu. Spółki zdecydowały wymieniać się na okres wakacyjny swoimi pojazdami. W ubiegłym roku po Krakowie kursował poznański „sanocki” wagon ND o numerze taborowym 436, natomiast do Poznania przyjechał skład unikalnych wagonów KSW. W tym roku do Krakowa pojechał wagon 102Na czyli „Księżniczka”, a my będziemy mogli wozić pasażerów wagonem Typu K. Premierowy kurs odbędzie się już w najbliższy weekend – mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.