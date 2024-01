Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 10.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (10.01 8:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Swarzędz: ul. Napoleońska od 15 do 35 nieparzyste, od 10 do 36 parzyste, ul. Poznańska 16, 16A, 16B, 18, 20, 24, 28A, 30, 32, 34, 34A, 36, 42, od 15 do 23 nieparzyste, ul. Kasprowicza od 2 do 16 parzyste, od 1 do 11 nieparzyste., ul. Dworcowa 1, 2, 3, ul. Skargi 1, 2A, 4, ul. Wawrzyniaka bez 6A. 10.01 od godz. 8:00 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat pleszewski

Fabianów ulica Dobrzycka 6.

1.10 od godz. 9:00 do 14:00

Rokutów 7 A, 16B, 24, 24A, od 25 do 32, 34, 34/A, 35, 36, 36A, od 37 do 41, 43, od 45 do 49, 49A, 50, 51, 51A, 52, 53, 53A, od 54 do 58, od 60 do 69, --51.

1.10 od godz. 9:00 do 17:00

powiat jarociński

Dobieszczyzna od 123 do 125, Miniszew 10, Prusinów 31, od 35 do 40, 347.

1.10 od godz. 10:00 do 13:00