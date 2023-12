Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 11.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.12 8:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Wijewo ul. Północna nr 1 do 5. 11.12 od godz. 7:30 do 10:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Jagodowa nr 13 do 23 nieparzyste, nr 16 i 22 do 28 parzyste, działka nr 1082/2. 11.12 od godz. 8:30 do 12:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31; działka nr 91, przepompownia ścieków. 15.12 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4. 15.12 od godz. 14:30 do 15:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4. 15.12 od godz. 7:30 do 8:30

Pakosław ul. 22 Stycznia nr 29, Sklep Spożywczo - Przemysłowy; ul. Kolejowa nr 1 do 21 nieparzyste, nr 6, 8, działki nr 180, 866/7; ul. Młyńska nr 3 do 10. 15.12 od godz. 9:00 do 15:00

Rawicz ul. Kurpińskiego nr 8, 10, 12A, 18, ZWiK Rawicz; gm. Rawicz: Sarnówka nr 1 do 17, 18 do 51, Bar "Pod Topolami"; działki nr 170/1, 184/1, 262, 353/8. 15.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Rawicz: Folwark nr 10 do 12. 18.12 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Kałądek numery od 10 do 21, działka 20/6. 14.12 od godz. 10:00 do 15:00

miejscowość Nowe Dwory numery od 85 do 101, działki 52/1, 60/2, miejscowość Folsztyn numery od 1 do 16. 14.12 od godz. 9:00 do 13:00

Krobia: ul. Poznańska nr 35 do 49 nieparzyste; ul. Zachodnia - cała ulica. 12.12 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Pępowo: Pasierby nr 3, 5A, 6, 8 do 36, 76, ZPU Miedziński; Wilkonice nr 18 do 28, 41, działka nr 246/2. 11.12 od godz. 9:00 do 15:00

Gostyń: Poznańska nr 102, 103B, 108, 110 do 117B, FUH JEGGER. gm. Gostyń: Ostrowo nr 22 do 29. 11.12 od godz. 8:30 do 16:30

gm. Borek Wlkp.: Karolew nr 8, 15 do 18A, PW AUTOX, działki nr 188/77, 188/229, 188/261, 188/266. 13.12 od godz. 9:00 do 14:30

Gostyń ul. Nad Kanią nr 46, 47, 47AB, 48, 51 do 58, 58C, 110 do 123A, Warsztat Ślusarski MARCINKOWSKI, działki nr 559/12, 596/6. 12.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gozdowo 53,54,55,dz.176, 46,46A,47,48,48A,49,5,50,51,52, C, Gozdowo-Młyn 6 11.12 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Dobrogostowo od nr 1 do nr 9, 11, 11a, 11b, 11c,12, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 91, sklep spożywczy działki nr 91, 97/4, 107/2, 120, 194/1, 198, 235, szklarnie, Gmina Obrzycko, miejscowość Pęckowo 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 11c, 12, 13, 15.12 od godz. 8:00 do 16:00

Kicin: ul. Łanowa od 7 do 19 nieparzyste, 19A-D, od 12 do 42 parzyste, dz. 161/39.

12.12 od godz. 8:30 do 12:00

Rakownia ul. Szpaka 5, dz. 9/2, dz. 9/1

12.12 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ulica Bukowska 11B, 14, 16, 18 od 20 do 36, od 38 do 50 parzyste, 54, 56, Różana 3, 4, 5, 6, 8, Krótka cała, Słoneczna od 1 do 10, Piękna 1A, Północna 3, działki nr 470/13, 470/15, boisko sportowe,

12.12 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, od nr 37 do nr 47 nieparzyste, 53, 55, 57, 59, ul. Rydzowa 41, 55, ul. Smardzowa 12, działki nr 4/16, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Wierzbowa 29, leśniczówka,

12.12 od godz. 9:00 do 14:00