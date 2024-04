Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 12.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kaliski

Łyczyn od 1 do 3, 5, od 8 do 13, od 15 do 17, 17A, od 19 do 27, 64/1, Petryki , 215/1, Zbiersk , Zbiersk-Cukrownia od 16 do 19, 19A, od 20 do 23, 23A, 25, 25B, od 45 do 47, od 49 do 52, 108, 118, 121, 125, 140, 143, 188C, od 208 do 211, 228, 297/2, 300, 37/2, Zbiersk-Kolonia 2, 22, 36A, 60E, 96, 96A, 97, 97A, od 98 do 103, 106, 107, 109, 65/8.

4.12 od godz. 15:00 do 17:00

powiat ostrzeszowski

Ignaców od 4 do 8, 8A, 8B, 9, 13, 14 A, 14A, od 16 do 23, 23A, 24, 24a, od 25 do 27, 29, 55, 30336, 16/2, 69/2, 73/5.

4.12 od godz. 15:00 do 17:00