Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 12.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Komorów od 114 do 118, 120, 121, od 154 do 156, 407. 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

Kobierno ulica Raszkowska 99, Roszki ulica Krotoszyńska 124, Różopole 8A, od 9 do 15, 15A, 16B, od 17 do 26, 28, 65, 66. 6.12 od godz. 9:00 do 14:30

Ostrów 106, 107, Szczepanów od 1 do 5, Umień 64. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Przybyłów od 48 do 50, od 54 do 60, 104/3, 123, 115/1, 125,127,89/3. 6.12 od godz. 9:00 do 13:00

Przybyłów od 5 do 8, 9A, 10 A, 10B, 11, 11B, 12, 13, 13C, od 15 do 18, 20, 47, 70207, 128/9, 239/7, 25/2. 6.12 od godz. 9:00 do 11:30

Komorów 119, od 122 do 125, 125J, 126, 597/2, 603/6, 603/7, 725/3, 725/4, 725/5, 725/7. 6.12 od godz. 11:30 do 15:30

Kolno 1, Węglewskie Holendry 2, 5, od 7 do 9. 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

Umień od 69 do 72, 72 A. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Ciemierów-Kolonia 10, 10 A, od 12 do 14, 17, 17A, od 18 do 21, D9, W-758, Ciemierów Kolonia-324/1. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Górne Grądy od 6 do 9, Górne Grądy-107 . 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

Słaborowice 27 A, 27B, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, od 31 do 34, 64, 66/6. 6.12 od godz. 8:00 do 13:00

Milinów 27, 28, 38, Skarbki od 40 do 44, 46, od 49 do 51, 53, 54, 361/2. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Skarbki od 2 do 4, 4A, od 5 do 8, 8A, 9, 10, 10B, od 11 do 13, 60051, 11/2, 31/1, 35. 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Pęckowo ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogrodowa, ul. Polna do nr 12, 36A, ul. Wybudowanie 1, 2. 25.06 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Śródka od nr 1 do nr 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, budynek "kraina Stu Jezior", dawny PGR, pałac Śródka, działki nr 25/43, 29/2, 12.06 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Międzychód, miejscowość Popowo 2, 4, 5, 5a, 6, działka nr 6/3, Gmina Sieraków, miejscowość Ławica 8, 8a, 8b, 9, 9a, 50, 53a, 78, dzialki nr 79/6, 79/8, 96/3, od nr 96/6 do nr 96/17, od nr 96/41 do nr 96/49, 135/3, 135/5, 135/6, 136/1, 136/3, 136/4, 13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe od nr 5 do nr 13, 27, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9C, 9D, 9E, 10, 11, 12, 13, 27, 32, 100, 135, działki nr 87/10, 111/4, 111/6, 111/8, 134/6, 135/16, 135/19, 135/20, 136/5, 136/6, 136/8, 136/11, 136/20, 137/17, 137/22, 19.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Zielona cała z wyjątkiem nr 1 oraz działki nr 439/1, ul. Garażowa cała, ul, Międzychodzka od nr 1 do nr 9C, ul. Gumna 4c, ul. Polna 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 37a, ul. Nowa od nr 2A do nr 12, ul. 6 stycznia cała, ul. Dworcowa 10, działki 3/8, 83/65, 83/68, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 392/17, 692/1, zakłada produkcyjno handlowy JUWAX, FHU KOWMIX-Dźwigi, 18.06 od godz. 8:00 do 10:00

gm. Miejska Górka: Niemarzyn nr 1 do 5, działki nr 69, 70/1, 70/3, 70/5, 75/1, 400, WALBUD. 13.06 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Borek Wielkopolski: Głoginin nr 39 do 49, 49, 50, 51, 57, 61, 63, 64, działka nr 454. 18.06 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Pępowo: Gębice nr 13 do 26C. 13.06 od godz. 9:00 do 15:00

Rawicz: ul. Mikołajewicza nr 2 do 12D parzyste, nr 1 do 17A nieparzyste, ZEC kotłownia, ZUS (nr 18 zasilanie podstawowe), działka nr 509/7; ul. Ryblewskiej-Cichońskiej nr 1B. 14.06 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Miejska Górka: Niemarzyn nr 10 do 16. 13.06 od godz. 8:00 do 14:30

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Sprinterska cała, ul. Robotnicza od nr 4 do nr 22 parzyste, 5, ul. Łukasza Górki od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Generała Snopka 17, ul. Dobrogosta Szamotulskiego 4, 6, 7, 8, 16, 18, ul. Wacława Szamotulczyka 19, 21, działki nr 3391, 3391/1, 3400, 3402, 17.06 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Kąsinowo od nr 1 do nr 2, od nr 39 do nr 49, 71, 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Dębińska cała, ul. Pniewska od nr 1 do nr 29A nieparzyste, od nr 6 do nr 14 parzyste, ul. Szamotulska 2, 4, 6, 8, 8a, 10, Biuro parafialne, salka parafialna, Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, przedszkole, OSP, przepompownia, 25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 17, działka nr 285/23, Gmina Ostroróg, miejscowość Zapust 15A, 17,

25.06 od godz. 9:00 do 16:00

powiat poznański

Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza 37.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Luboń: ul. Bukowa od 16 do 30 parzyste, 23, 25, 27, ul. Szkolna 49.

12.06 od godz. 8:00 do 14:30

Kaczyna 2B, 5, Wójtostwo dz. 7/2, dz. 7/3

12.06 od godz. 9:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00