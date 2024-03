Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 13.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.03 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat koniński

Kleczew ulica Rutki.

13.03 od godz. 8:16 do 10:30

Mikołajewo, Roztoka.

13.03 od godz. 8:16 do 10:30

Radolina 27, 30, 30A, od 32 do 34, 34A, 35, 35A, 35B, 36, 38, 39, od 41 do 45, 48, 49, 49A, od 50 do 53, 57, od 59 do 62, 62 A, 62B, od 64 do 70, 157, 125, 158/3 (GPO), 54/2, 59/1 (GPO), Radolina-159/12 , Sługocinek 53, 53A, 54, 55, 55 A, 57, 60, Sługocinek-51/3, 172 (GPO), Sługocinek-53/16, 86 (GPO).

13.03 od godz. 9:00 do 12:00

powiat pleszewski

Borucin 17, 17B, od 19 do 21, Bógwidze , --166/6, Kotarby od 1 do 10.

13.03 od godz. 9:00 do 10:00